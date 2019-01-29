زيارة أمير قطر إلى كوريا الجنوبية.. تعديل "غترة" طفل وحديث كروي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يقوم بتعديل "غترة" طفل كوري، خلال زيارته لكوريا الجنوبية.

وظهر الشيخ تميم وهو يقوم بتعديل غترة (غطاء الرأس) الطفل الكوري خلال حفل غداء أقامه له الرئيس الكوري الجنوبي ضمن زيارة أمير قطر إلى بلاده، والتي تعتبر أول زيارة رسمية من رئيس دولة إلى كوريا خلال عام 2019.

وكان قد بدأ أمير قطر زيارة إلى كوريا الجنوبية، الأحد، ضمن جولة شرق آسيوية، قبل أن يغادر إلى اليابان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية، الإثنين.

وبحث الشيخ تميم مع نظيره الكوري مون جيه-إن عدة قضايا، لكن الملفت كان عرض كوريا الجنوبية تقاسم خبراتها بتنظيم كأس العالم مع قطر قبل مونديال 2022.

إذ قال الرئيس الكوري الجنوبي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب) إن كوريا لديها خبرة بتنظيم المونديال بعد أن نظمت نسخة 2002 أولمبياد 2018 الشتوي، وأشار إلى ان سيؤول ستتقاسم خبراتها في هذا المجال مع الدوحة.

وفي سياق متصل، هنأ الرئيس الكوري الجنوبي أمير قطر بفوز المنتخب القطري على نظيره الكوري الجنوبي في ربع نهائي كأس آسيا 2019، وعبر عن حزنه على خروج "الشمشون" الكوري من هذا الدور.