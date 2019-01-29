دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع النائب الإسلامي الكويتي المعارض، وليد الطبطبائي، عن نفسه بعد صدور حكم ضده في الكويت بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب قضية رفعتها عليه طليقته واعتبرها "ملفقة".

وقال الطبطبائي، الإثنين، عبر صفحته على موقع تويتر: "الله يعلم أني بريء من التهمة الملفقة التي أدانتني فيها المحكمة اليوم ومن يعرفني متأكد من براءتي وهذا ما يجعلني مطمئن النفس لأن حكم القاضي لا يغير من الحقيقة وإلا لما قال النبي: القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ومنهم قاض عرف الحق وحكم بخلافه وعزاؤنا أن الدنيا وأحكامها زائلة".

وكانت قد نشرت جريدة الآن الكويتية خبر أعاد الطبطبائي تغريده، وجاء فيه أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات على النائب الكويتي بسبب "مواقعة" طليقته لمدة عام بـ"الحيلة".

من جانبه، قال محامي الطبطبائي، مبارك الحربي، إنه سيميز الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ومؤيد من الاستئناف، وعبر عن ثقته ببراءة موكله من التهمة التي وصفها بـ"الملفقة" مشيرا إلى أنه يستند بذلك إلى الأحوال المدنية التي تثبت أن عودة حدثت بعد انتهاء العدة بين الزوجين.

وقال الحربي أن سبب تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى، هو عدم حضور موكله جلسات المحاكمة بسبب وجوده خارج الكويت.