الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس محمود عباس

نشر الثلاثاء ، 29 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وضعت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدلله استقالتها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها وتحملها جميع مسؤولياتها حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة في رام الله، عبرت من خلالها عن تقديرها لثقة الرئيس عباس طيلة فترة عملها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان الحمدلله قد تسلم مهامه رئيسا انتقاليا للحكومة الفلسطينية في 2013 خلفا لسلام فياض، وتم تكليفه بتشكيل الحكومة في 2014.

وتدور تكهنات عدة بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل، فيما لا زالت تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية المقبلة عدة مهمات من أبرزها إنهاء الانقسام مع حركة حماس، وبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية.