أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل غير القضائي، أغنيس كالمار، إنها ستعلن عن تقريرها الخاص بمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مايو/أيار المقبل، أي قبل شهر من عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت كالمار متحدثة للصحفيين من أمام مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث تمت عملية القتل، إن فريقها قدم طلبا للسلطات السعودية من أجل الحصول على تصريح للدخول إلى القنصلية، ولقاء السلطات السعودية في تركيا والمملكة.

وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "ننتظر جوابهم، لأكون عادلة، الطلب جاء متأخرا قليلا، لذلك علينا أن نعطيهم مزيدا من الوقت للرد عليه".

وعند سؤالها عما إذا كانت تعتزم الدخول إلى القنصلية على الفور، قالت كالمار: "لا، لا، مطلقا، نحن نريد أن نقترب من الحقيقة، وقد قمنا بكل احترام بتقديم طلب للحصول على تصريح لدخول القنصلية من السلطات السعودية، خلال فترة وجودنا هنا".

يذكر أن خاشقجي كان قد قتل على يد مجموعة من الرجال الذين يعملون في عدة أجهزة سعودية ومن ضمنها جهاز الاستخبارات، في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ويجري التحقيق لمعرفة هوية من أصدر الأمر بقتله وأين جثته.