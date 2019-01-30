عمرو موسى يتحدث عن سبب عدم قدرته على قبول استمرار حكم الإخوان بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن سبب معارضته لجماعة الإخوان المسلمين لم يكن لأنهم وصلوا إلى سدة الحكم بعد الانتخابات بل لأنهم "لم يستطيعوا حكم مصر".

جاء ذلك في مقابلة أجراها موسى مع الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة MBC مصر، حيث قال: "ايه رأيك في حكم الإخوان المسلمين؟ قلتلك أنا عارضتهم ليس لأنهم الإخوان المسلمين لأنهم انتخبوا خلاص ولم يكن هناك داع أو مصلحة أن نقول كان هناك انتخابات كذا وانتخابات كذا، لا، ولكن انا عارضتهم لأنهم لم يستطيعوا حكم مصر، ومسوا بالمصلحة المصرية، والإطار الفكري المصري.."

وتابع قائلا: "نحن عايزين نصلح مصر، نصلح الاقتصاد والمصالح المصرية والتعليم والصحة وعايزين الناس تعرف تعيش، فالمسألة ليست مسألة دروشة المسألة مسألة مصلحة وحكم، وأنا من هنا كنت أنا غير قادر على قبول هذا الاستمرار وكان لابد أنهم يمشوا برأيي".

وفي سياق آخر، قال عمر موسى إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستتفاهمان في المستقبل المنظور، وأضاف: "الولايات المتحدة هي الدولة العظمى، النهارده وفي المستقبل المنظور وقادرة على الحركة في كل مكان، إنما واشنطن لابد أن تأخذ باعتبارها وجهات نظر آخرين، ممكن الآن في حالة من الاستهانة بالحلفاء والأصدقاء إنما هي لحظة عابرة".