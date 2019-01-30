ما هي الدولة التي تصدرت ترتيب مؤشر مكافحة الفساد عربيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية المكافحة للفساد في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، تليها قطر، وسلطنة عُمان، فيما وقعت كل من سوريا واليمن في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2018.

وقال التقرير إن كلا من مصر والمغرب شهدتا تقدما في تقييمهما السنوي بـ3 نقاط، فيما شهدت اليمن انخفاضا مستمرا في التقييم العام لمكافحة الفساد خلال السنوات الخمسة الأخيرة، فيما انخفض تقييم سوريا 13 نقطة خلال السنوات الثمانية الماضية.

تعرف إلى نتائج التقرير لأبرز الدول العربية في مكافحة الفساد لعام 2016

وأكد التقرير أن هناك بعض الدول العربية التي ستكون في دائرة الضوء، وهي الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والأردن، ولبنان، فهذه الدول لا تعاني من أي اضطرابات سياسية، ولكن بسبب ظروفها الاقتصادية والجغرافية يجب التركيز عليها خلال السنوات المقبلة.

(يمكنك قراءة التقرير كاملا هنا)