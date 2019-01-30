تقرير أممي ينشر أرقاما "مفزعة" لوتيرة الموت في البحر خلال عام 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرا أسمته "رحلات يائس" وذكرت فيه أن 6 أشخاص كانوا يموتون كل يوم خلال عبورهم البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا في عام 2018، ليكون هذا العام الأكثر دموية على صعيد الموت في البحر.

وقالت المفوضية إن 6 أشخاص كانوا يموتون كل يوم خلال عبورهم البحر الأبيض المتوسط طلبا للجوء إلى أوروبا، ليكون مجموع من ماتوا أو فقدوا خلال هذه الرحلات نحو 2275 شخصا.

وقالت المفوضية إن هذه الأعداد تأتي رغم الانخفاض الحاد بعدد الوافدين إلى أوروبا، إذ بلغ 139 ألف و300 لاجئ ومهاجر خلال العام الماضي.

يذكر أن عددا كبيرا من الذين تشهد بلدانهم حروبا وصراعات قد سعوا نحو اللجوء في أوروبا هربا من واقعهم السيء، لكن آمالهم تحطمت في البحر قبل الوصول إلى بر الأمان.