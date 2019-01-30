دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اطلع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تقرير اللجنة العليا لقضايا الفساد والمقدم من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتكون بذلك قد أنهت اللجنة أعمالها بعد أكثر من عام على تشكيلها.

وجاء في التقرير أن اللجنة أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصا للإدلاء بشهادتهم في القضايا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ما نتج عنه استعادة 400 مليار ريال سعودي "متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك"، وفقا للوكالة.

وذكرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية أن التسوية جرت مع 87 شخصا "بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية"، في حين لم يقبل 8 أشخاص بالتسوية رغم ثبوت تهم الفساد عليهم، فأحيلوا للنيابة العامة.

وأعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن التقرير كشف عن رفض النائب العام التسوية مع 56 شخصا بسبب وجود تهم جنائية أخرى مسندة لهم، في حين تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم التهم.

وبعد أن أنهت أعمالها، طلب ولي العهد السعودي إنهاء اللجنة، وهو الأمر الذي قبله الملك سلمتن وشكر رئيس اللجنة، الأمير محمد بن سلمان، وأعضاءها، وفقا للتلفزيون الرسمي السعودي.

يذكر أن اللجنة العليا لقضايا الفساد كانت شكلت في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2017، برئاسة ولي العهد، وتم في نفس اليوم اعتقال عدد من الأمراء ورجال بتهم مختلفة متعلقة بالفساد.