ما هي مهام الهنوف.. أول سعودية مختصة برصد سعادة المواطنين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت الهنوف هليل، كأول فتاة سعودية تختص في رصد سعادة المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات البلدية التي تقدمها أمانة حائل في المملكة العربية السعودية.

01:57 هذا هو سر السعادة.. بحسب العلماء

ونشرت السفارة السعودية بالقاهرة، الأربعاء، بيانا وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، جاء فيه: "يقومون (الفريق الذي تعمل ضمنه الهنوف) بتحليل جودة الخدمات البلدية المتاحة للمواطنين، وهي عبارة عن 10 خدمات رئيسية يندرج تحت كل منها 10 خدمات فرعية، هي: النظافة، الطرق، الحدائق، السيول والأمطار، المرافق، الإصحاح البيئي، الإنارة، المنظور البصري، التجهيز، صدى الخدمات".

وذكر البيان أن "بحسب مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة منطقة حائل، فإن الهنوف هي العنصر النسائي الوحيد ضمن فريق مكون من 11 رجلا".

وذكر بيان السفارة أن "أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، كان قد دشن السبت الماضي، مركز السعادة بأمانة حائل، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة، الذي يقدم العديد من المبادرات التي تستهدف راحة وخدمة المواطنين".