ترامب يتهم المخابرات الأمريكية بـ"السذاجة" في التعامل مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخابرات الأمريكي بـ"السلبية والسذاجة" بالتعامل مع الخطر الإيراني، وأشار إلى أن سلوك إيران قد تغير منذ أن أصبح رئيسا.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يبدو أن رجال المخابرات يتعاملون بسلبية وسذاجة مع الخطر الإيراني، هم على خطأ، عندما أصبحت رئيسا، كانت إيران تخلق المشاكل في الشرق الأوسط وخارجه، ومنذ أن أنهينا الاتفاق النووي الإيراني تغير سلوكهم ولكن...".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: "...بقوا مصدر خطر وصراع محتمل، إنهم يجربون الصواريخ (الأسبوع الماضي) والمزيد، وقد اقتربوا كثيرا من الحافة، فاقتصادهم يتدهور وهذا الأمر الوحيد الذي يعيق حركتهم، احذروا من إيران، ربما على المخابرات ان تعود للمدرسة".

وكان ترامب قد أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/أيار الماضي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، وهدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالعقاب الاقتصادي أيضا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي يتبع استراتيجية صارمة بالتعامل مع الوجود الإيراني، وفي سوريا على وجه الخصوص، إلا أنه فاجأ الجميع بإعلانه سحب القوات من سوريا في ديسمبر/كانون ثاني الماضي.