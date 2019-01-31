محكمة إسرائيلية تدين 5 جنود بضرب معتقلين فلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجهت محكمة إسرائيلية التهم رسميا إلى 5 جنود إسرائيليين لضربهم سجينين فلسطينيين مقيدين ومعصوبي العينين، بالإساءة والاعتداء المتشدد.

ووفقا للادعاء، فقد قام الجنود في أول يناير الجاري بضرب سجينين فلسطينيين، وصفعهما، وركلهما بالأرجل على الرأس، والصدر، ومناطق أخرى في جسميهما.

وقد تم اعتقال الفلسطينيين خلال عملية تمشيط واسعة شنها الجيش الإسرائيلي بعد مقتل جندين إسرائيليين على يد مسلح فلسطيني عند محطة للحافلات في الضفة الغربية في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الادعاء إن السجينين كانا يصرخان من شدة الألم، فيما كان الجنود الخمسة يشتمونهما.

من جهته، قال محامي الجنود إن "على المحكمة تبرئتهم من التهم الموجهة لهم، فهم جنود يشهد لهم بالتميز، وكان عليهم التصرف بكل شجاعة لإلقاء القبض على المتورطين. جميع الظروف المرتبطة بصحتهم النفسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار."