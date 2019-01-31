لبنان: الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري

نشر الخميس ، 31 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الرئيس اللبناني ميشيل عون مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري، مع احتفاظ عدد من الوزراء بحقائبهم الوزارية، ودخول وزراء جدد إلى الحكومة.

وإليكم القائمة الكاملة لوزراء الحكومة اللبنانية الجديدة بحسب الإعلان، الذي صدر بعد اجتماع الرئيس اللبناني بالحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري: