دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان عن سعادته واستعداده للرحلة التي سيقوم بها إلى الإمارات وزيارة "عيال زايد في دار زايد" مطلع فبراير/ شباط المقبل.

وقال البابا فرنسيس في التسجيل الذي أعاد الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي نشره على صفحته بتويتر: "يا شعب الإمارات العربية المتحدة الحبيب، السلام عليك، سعيد لتمكني من زيارة بلدكم العزيز بعد أيام قليلة، تلك الأرض التي تسعى لأن تكون نموذجا للتعايش وللأخوة الإنسانية ولقاء مختلف الحضارات والثقافات.."

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وأضاف: "يجد الكثيرون فيها (الإمارات) مكانا امنا للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، يسرني أن التقي بشعب يعيش الحاضر ونظره يتطلع إلى المستقبل لقد صدق طيب الذكر الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها وإنما الثروة الحقيقية للأمة تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم.."

وأضاف: "أتوجه بجزيل الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان الذي داعني للمشاركة في لقاء حوار الأديان تحت عنوان الأخوة الإنسانية.."