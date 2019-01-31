قضية خاشقجي.. محققة الأمم المتحدة تزور محيط قنصلية السعودية في اسطنبول

(CNN) -- زارت محققة الأمم المتحدة في قضايا الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد، الحي الذي توجد فيه القنصلية السعودية باسطنبول.

يأتي ذلك ضمن الجهود الساعية للتحقيق في مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، غير أن المحققة الأممية لم تدخل مبنى القنصلية.

وقالت كالامارد إن السعودية لم توافق بعد على طلب دخول قنصلية المملكة في اسطنبول ومقابلة السلطات السعودية. مضيفة: لكي نكون منصفين، فقد جاء الطلب إليهم متأخراً، لذا نحتاج إلى منحهم المزيد من الوقت للتعامل مع طلبنا.

كالامارد موجودة في تركيا لفحص الأدلة ولتحديد طبيعة ومدى مسؤولية الحكومات والأفراد في قتل خاشقجي، وكذلك ردود الفعل والخطوات التي اتخذتها تلك الحكومات بشأن الأمر.