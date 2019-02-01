أستراليا.. مظاهرات تطالب بالإفراج عن اللاعب البحريني حكيم العريبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مدينتي ملبورن وسيدني في أستراليا مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي الذي تعتقله السلطات التايلندية.

واعتقل العريبي أثناء سفره إلى تايلاند لقضاء إجازة في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، وكان قد حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيا في البحرين بتهمة تخريب مركز للشرطة.

من ناحية أخرى طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” هذا الأسبوع بإطلاق سراح العريبي.

ويقول العريبي إنه تعرض للتعذيب في البحرين سابقاً وأن حياته معرضة للخطر إذا أعيد لبلاده.

ومن جهتها رفضت البحرين التشكيك بنزاهة قضائها، على خلفية قضية اللاعب اللاجئ في أستراليا، والذي أثار اعتقاله في تايلاند ردود فعل واسعة حول العالم.

وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في بيان تلقت CNN نسخة منه: “لا يمكن السماح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤوننا الداخلية والتشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل، وذلك في ظل موجة التضليل والتشكيك المثارة على خلفية قضية المدعو حكيم العريبي“.

يذكر أن العريبي حصل على حق اللجوء في أستراليا ولعب في أحد الأندية الأسترالية، قبل أن يتم اعتقاله في تايلاند، وتستخدم أستراليا جميع أوراقها القانونية من أجل الإفراج عنه وإعادته في حين تصر البحرين على استرداده.