دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن القوات المسلحة في بلاده أعلنت أنها ستظل بعيدة عن السياسة، مستشهدا ببنود من خارطة الطريق للعام 2013 بعد عامين على ثورة 25 يناير 2011.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من خارطة طريق 2013: القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولاتزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي".

وتابع: "من خارطة طريق 2013: لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف التوجهات؛ بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته.. من دستور 2014: قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية.. ماذا حدث للاصطفاف الوطني ولماذا انحرف المسار!"

وفي تغريدة منفصلة سابقة، ألقى البرادعي الضوء على قضايا حقوق الإنسان في بلاده، قائلا: "المهندس يحيى حسين عبد الهادي تم القبض عليه ومكانه غير معلوم؛ المهندس أشرف شحاتة والدكتور مصطفى النجار مختفيان ؛ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور شادي الغزالي حرب والدكتور حازم عبد العظيم فى سجن إنفرادي؛ مجرد أمثلة من كثير لا يحصى. استحالة أن يكون هذا هو طريق المستقبل!".