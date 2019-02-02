التحالف الرئاسي يرشح "المناضل" عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الرئاسي في الجزائر عن ترشيح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة إن قادة الأحزاب التي تشكل التحالف الرئاسي أعلنوا السبت، بمقر جبهة التحرير الوطني، عن ترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع عقدها في 18 إبريل/نيسان المقبل.

وأكدت الأحزاب التي تؤلف التحالف أنها ترشح "المناضل" عبد العزيز بوتفليقة، وقد حضر الاجتماع عدة مسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة أحمد أويحيى.

يذكر أن بوتفليقة، 81 عاما، ينوي الترشح لفترة رئاسية خامسة، بعد أن بدأت فترته الأولى عام 1999، ونجح بالحفاظ على منصبه الرئاسي حتى عام 2019، والمدة مرشحة للزيادة في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.