دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، بزيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، إلى الإمارات والتي ستبدأ الأحد، واصفا زيارته بـ"التاريخية".

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات.. زيارة تاريخية هدفها تعميق قيم التسامح والتفاهم والحوار الديني ".

وأضاف حاكم دبي في التغريدة نفسها: " تجمعنا الإخوة الانسانية.. وتجمعنا الوصايا السماوية المشتركة.. وتجمعنا نوايانا من أجل مستقبل أفضل البشرية".

وجدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترحيبه ببابا الكنيسة الكاثوليكية قائلا: "أهلا وسهلا بك في عام التسامح على أرض الإمارات"، حسب تعبيره.

يذكر أن البابا فرنسيس يبدأ زيارته إلى الإمارات، الأحد، والتي ستستمر 3 أيام، وستتضمن زيارة لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.