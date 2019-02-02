إيران: قتيل و5 إصابات بهجوم استهدف مقر قوات البسيج في نيكشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، سقوط قتيل وإصابة 5 أشخاص على الأقل في هجوم إرهابي استهدف مقرا لقوات التعبئة أو ما يُعرف بـ"البسيج" في مدينة نيكشهر.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية البيان الصادر عن قوة القدس التي يرأسها اللواء قاسم سليماني، وجاء فيه: "استشهد احد كوادر حرس الثورة الاسلامية في هجوم الارهابيين المسلحين علي مركز قوات التعبئة في مدينة نيكشهر في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران".

وأوضحت قوة القدس في بيانها أن الهجوم نفذه "عناصر ارهابية مسلحة" لافتة إلى أن القتيل هو "أحد كوادر حرس الثورة الاسلامية"، لافتة إلى إصابة 5 آخرين دون تقديم تفاصيل عن هوياتهم أو وضعهم الصحي.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن مدينة نيكشهر تقع على بعد 510 كيلومترات جنوب زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان.