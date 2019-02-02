الأردن يوافق على استضافة اجتماع جديد للمحادثات اليمنية

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عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية السبت، عن موافقتها لاستضافة اجتماع جديد للمباحثات اليمنية ، الأسبوع المقبل في العاصمة عمان لمناقشة البنود المتعلقة باتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية وجماعة انصار الله ( الحوثيين).

وقال سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في تصريح وصلت CNN بالعربية نسخة منه، إن الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى اليمن لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين.

وقال القضاة إن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.واستضافت عمان الاجتماع الأول لأطراف المباحثات اليمنية على مدار يومين في 17و18 كانون الثاني من العام الجاري، وسط ردود فعل وصفت حينها بالإيجابية.

ويتمحور الاجتماع المقبل حول آلية تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وكان المبعوث الخاص لليمن في الامم المتحدة مارتن غريفيث، قد نشر تغريدة قبل أيام على حسابه على تويتر، قال فيها إن هناك إرادة سياسية تبديها جميع الأطراف، أكثر من أي وقت مضى، لوضع حد لهذا الصراع، وأن وهناك توافق على أن الطريقة المثلى للقيام بذلك هي من خلال طاولة المفاوضات، وليس ساحة المعركة .