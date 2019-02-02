دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استدعت وزارة الشؤون الخارجية التونسي السفير الجزائري لديها، بسبب مقتل ربان مركب تونسي في المياه الإقليمية التونسية من قبل قوات الدرك الجزائرية.

وقالت وكالة الأنباء التونسية (تاب) إن وزارة الشؤون الخارجية استدعت عبد القادر الحجاز إلى مقرها، لتوضيح ظروف مقتل الربان التونسية على يد الدرك الجزائري.

وعبر السفير الجزائري عن أسفه للحادثة وقدم تعازيه بمقتل الربان، ووعد بالتواصل مع السلطات الجزائرية لمعرفة الظروف المحيطة بالحادثة.

وكلفت الحكومة التونسية سفيرها في الجزائر بمتابعة القضية مع السلطات الجزائرية، كما أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح للوكالة أن تونس ستواصل اتصالاتها بالجزائر لمعرفة تفاصيل ما جرى والتأكد من عدم تكرار هذه الحادثة مجددا.