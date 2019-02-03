أردوغان: استمعت لتسجيلات توثق لحظة مقتل جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه استمع لتسجيلات صوتية للحظة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واستغرب الصمت الأمريكي إزاء هذه القضية.

وقال أردوغان وفقا لوكالة الأناضول التركية: "استمعت لتسجيلات صوتية توثق لحظة مقتل خاشقجي ولا أستطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء القضية".

وأضاف الرئيس التركي عن هذه القضية قائلا إن عدد الضالعين في مقتل الصحفي السعودي 22 شخصا، وشدد على أن الحكومة السعودية "ملزمة بتوضيحات"، على حد تعبيره.

وكان خاشقجي قد قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ولم يتم العثور على جثته حتى اللحظة، كما أن التحقيقات جارية لمعرفة هوية من أمر بقتله.