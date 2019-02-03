إيران تفرج عن 5 بحارة مصريين دخلوا إلى مياهها عبر قارب سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجحت مصر بإقناع إيران بالإفراج عن 5 بحارة مصريين، تم احتجازهم بعد دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي على متن قارب سعودي.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية خبر الإفراج عن البحارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إذ أكدت أن جهودها تكللت بالنجاح، وقد تم الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين لدى طهران.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن وضح المواطنين المصريين الـ5 جيد وكشفت عن سبب احتجازهم، إذ دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي على متن قارب سعودي.

ولم تذكر الخارجية المصرية تفاصيل إضافية عن البحارة المصريين، ولكنها أكدت على حرصها على سلامتهم، وفقا لمنشورها عبر فيسبوك.