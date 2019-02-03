البابا فرنسيس يصلي لأطفال اليمن "الجياع" قبل زيارته إلى أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صلى البابا فرنسيس لأطفال اليمن "الجياع والمنهكين" من الحرب، قبل مغادرته لبدء زيارة مرتقبة إلى الإمارات، الأحد.

وقال البابا من الفاتيكان: "السكان متعبون من الصراع المستمر وهناك الكثير الأطفال الجياع، وهم غير قادرين على الوصول للمساعدات الإنسانية".

ودعا البابا فرنسيس الأطراف المشاركة في الصراع والمجتمع الدولي للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن توزيع الغذاء ويخدم مصالح اليمنيين.

وصلى البابا للأطفال الجياع والعطاش والمحرومين من الدواء والمهددة حياتهم، وطالب الجميع بأن تبقى أفكارهم مع هؤلاء، وذلك قبل أن يغادر من مطار الفاتيكان ليحط في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الأحد.