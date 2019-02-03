وصول البابا فرنسيس إلى الإمارات.. والشيخ محمد بن زايد باستقباله

أبوظبي، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حطت طائرة البابا فرنسيس في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في أول زيارة له لمنطقة الخليج، وذلك في ما يعرف بـ"عام التسامح" في الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، باستقبال البابا في العاصمة الإماراتية، عند الساعة الـ10 تقريبا بالتوقيت المحلي للإمارات.

والتقى البابا فرنسيس بالإمام الأكبر شيخ جامع الأزهر، أحمد الطيب، وغادر الزعيمان الدينيان معا المطار الرئاسي، وكان بوداعهما الشيخ محمد بن زايد.

ومن المقرر أن تستمر زيارة البابا إلى الإمارات لـ3 أيام، وسيقوم بقداس في مكان عام مفتوح في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.