أعداد اللاجئين السعوديين بأعلى مستوى بعد العام 2015.. فما السبب؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تظهر آخر الأرقام الرسمية لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أو ما يُعرف بـ"UNHCR" ارتفاعا كبيرا في أعداد اللاجئين السعوديين خلال الأعوام القليلة الماضية إلا أنها أعلاها بدأ بعد العام 2015.

03:17 رهف القنون بلقائها الأول مع CBC.. ماذا قالت عقب وصولها كندا؟

ووفقا للأرقام العامة للمفوضية فإن عدد اللاجئين السعوديين العام 1993 كان يبلغ 7 أشخاص، وذهبوا للإقامة في كل من الأردن واليونان والسويد، ليرتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في العام 2017 إلى 2392 شخصا، حيث استقبلت أمريكا 1143 شخصا وكندا 453 وأستراليا 191 شخصا بالإضافة إلى بريطانيا التي استقبلت 184 شخصا وألمانيا التي استقبلت 147 شخصا.

وتظهر الأرقام ارتفاعا مستمرا لأعداد اللاجئين وطالبي اللجوء من السعوديين بمعدلات بلغت أوجها في عدد من السنوات، أبرزها العام 2006 و2011 إلا أن أعلى ارتفاع في هذه الأعداد كان العام 2015.

بين عامي 2015 و2016 ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السعوديين بنسبة 52 في المائة، إلى 1963 شخصا، مقارنة بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 13 في المائة خلال العقد الماضي، في العام 2017 ارتفع الرقم بنسبة 23.55 في المائة ليصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى 2392.

01:06 المرأة السعودية: من امرأة بلا صوت إلى "سوبر وومان"

وقال علي شهابي، مؤسس المؤسسة العربية للأبحاث، ومقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، إن هذه الأعداد ليست ذات أهمية من الناحية الإحصائية، لافتا إلى أن الإصلاحات الاجتماعية التي قدمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان غيّرت من الأوضاع وخصوصا أوضاع النساء بصورة "هائلة".

ولفت شهابي إلى أن التقارير الأخيرة حول هروب نساء خلال الأشهر الماضية يعود لقابلية أكبر من الغرب لاستقبال طالبي اللجوء بأعقاب قضية الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، حيث قال: "هناك شهية في العالم وحملة شيطنة للسعودية تخلق فرصا أكثر (لطالبي اللجوء)".

ولم تحصل شبكة CNN على رد مباشر من السلطات السعودية للتعليق على هذه الأرقام.