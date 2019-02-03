فيديو لطالب يحمل سلاحا "رشاشا" داخل مدرسة بالسعودية يثير ضجة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طالبا يحمل سلاحا رشاشا داخل إحدى المدارس في منطقة الأفلاج بالسعودية، ضجة واسعة أثارت العديد من التساؤلات ومطالبات للسلطات لتوفير الحماية للمنشآت التعليمية بالبلاد.

من جهته وجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية في قضية الطالب بأنه "‏‫بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من قيام طالب بحيازة ما يشتبه أن يكون سلاحًا ناريًا داخل إحدى المدارس؛ وجّه بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه"، وفقا لما نقله صحيفة التعليم على صفحتها الرسمية بموقع تويتر.

وأضافت الصحيفة: "يأتي هذا في الوقت الذي تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج من القبض على الشاب المتهم بحمل سلاح ناري بإحدى المدارس الثانوية بالمحافظة، بعد تداول مقطع الفيديو، لطالب بالصف الثاني الثانوي".

ونقل التقرير على لسان المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلّم الهواملة، تأكيده كشف وتحديد المدرسة ومعرفة الطالب، قائلا: "إن مدير التعليم وجه بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي نشرها مغردون حول هذا الفيديو: