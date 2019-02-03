دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، معمر الأرياني، نائب رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، صالح الزنداني، بعد وفاته متأثرا بجراح أصيب بها إثر هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على قاعدة العند في يناير/كانون ثاني الماضي.

ونشر الأرياني تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة يرتقي شهيدا أثناء تلقيه العلاج اثر إصابته في التفجير الإرهابي بقاعدة العند لينضم إلى قافلة الشهداء الابرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن والذود عن مكتسباته وفي مقدمتها النظام الجمهوري تعازينا للقيادة السياسية ولأسرته ورفاقه".

وأشارت وسائل إعلام إماراتية وسعودية إلى أن الزنداني توفي أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية، أبوظبي، متأثرا بالجراح التي أصيب بها جراء الهجوم.

وكان قد استهدف الحوثيون، قاعدة العند في محافظة لحج اليمنية، في يناير/كانون ثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من القيادات العسكرية وعلى رأسها الزنداني.