الرئيس العراقي يرد على قرار ترامب بشأن بقاء القوات الأمريكية في بلاده

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يستشر العراق بشأن إبقاء القوات الأمريكية على الأراضي العراقية من اجل "مراقبة إيران".

وقال صالح خلال منتدى في العاصمة العراقية، بغداد، الإثنين: "الوجود الأمريكي في العراق جزء من اتفاق بين الدولتين وتشمل مهمة محددة وهي مكافحة الإرهاب".

وأكد الرئيس العراقي أن ترامب لم يستشر الحكومة العراقية بشأن بقاء القوات الأمريكية على أراضي العراق من أجل "مراقبة إيران".

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد قال في مقابلة مع قناة CBS إن القوات الأمريكية ستبقى في العراق من أجل مراقبة إيران، التي اعتبر أنها تشكل خطرا كبيرا.