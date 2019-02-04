خطيبة جمال خاشقجي تنشر كتابا عنه وتدعو متابعيها لشرائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت خطيبة الصحفي السعودي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، جمال خاشقجي، كتابها الجديد بعنوان "جمال خاشقجي".

وكتبت خديجة جنكيز تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أعلنت فيها عن نشر كتابها والذي حمل اسم خطيبها، "جمال خاشقجي".

ودعت جنكيز متابعيها لشراء الكتاب، وأشارت إلى أنه تم إصدار نسخة تركية من الكتاب، بالإضافة إلى نسخة إنجليزية سيتم إصدارها بعد أسابيع.

وكانت خطيبة خاشقجي، السبب الذي لفت أنظار العالم لاختفائه داخل قنصلية بلاده، في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إذ كانت تنتظره بالخارج، بينما دخل هو للحصول على أوراق طلبتها السلطات من أجل إتمام زواجه منها، ولم يخرج.

وقد اتضح لاحقا أنه قُتل داخل القنصلية، وأشارت بعض التقارير إلى أن القاتلين قاموا بتقطيع جثته وإخفائها، وتجري التحقيقات حاليا لمعرفة مكان الجثة.