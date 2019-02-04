السفارة الأمريكية في مصر تثير ضجة بتغريدة عن "الديكتاتورية" و"القمع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت السفارة الأمريكية بالقاهرة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدة عن "الديكتاتورية" و"القمع"، انتقدت فيها حكم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وهو ما دفع العديد من النشطاء المصريين والأجانب لاتهامها بـ"الازدواجية" بسبب صمتها على نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن "ديكتاتورية نيكولاس مادورو تدمر فنزويلا. منذ مدة طويلة جدا، يعاني شعب فنزويلا من القمع. ولكن الآن هناك أمل. نحن نقف بجانب شعب فنزويلا ونساندهم وسنظل معهم حتى استعادة الديمقراطية".

وجاءت تغريدة السفارة الأمريكية بالقاهرة بعد اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا. كما جاءت في الوقت الذي بدأ فيه البرلمان المصري مناقشة تعديلات دستورية مقترحة، يعتبرها معارضون مصريون "محاولة لتمديد بقاء السيسي في الحكم" وينتقدون "قمع" الحياة السياسية.

وعلق الناشط المصري حسام الحملاوي على تغريدة السفارة الأمريكية بسخرية، قائلا: "هل يمكنكم أن تشاركونا أفكاركم عن الديمقراطية المزدهرة في مصر؟".

ونشرت ناهال توسي المختصة بتغطية الشؤون الخارجية في صحيفة "بوليتكو" الأمريكية تغريدة عن مقترحات التعديلات الدستورية في مصر، وعلقت قائلة: "هل أخبر أي أحد السفارة الأمريكية؟".

وقال ماثيو فان روهر المتخصص في تغطية الشؤون الدولية بصحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "أنتم على حق بشأن مادورو، ولكن ما هو موقفكم من السيسي؟".

وقال الكاتب إدريس أحمد: "أنتم السفارة الأمريكية بالقاهرة. إذا أردتم الحديث عن الناس التي تعاني من القمع، فربما يمكنكم التفكير بالوقوف مع المصريين مثل الفنزويليين".

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