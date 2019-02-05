بعد داعش.. هذا ما تبقى من مدينة هجين السورية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تؤمن الحكومة البريطانية بأن الصحفي البريطاني، جون كانتلي، لا يزال محتجزا لدى تنظيم داعش، وفقا لما قاله وزير الأمن البريطاني بن والاس للصحفيين الثلاثاء.

وعند سؤاله عن الرهائن البريطانيين حول العالم، قال والاس إن بلاده لا تدفع فدية، كما أنها لا تشجع الدول الأخرى على فعل ذلك.

ويعتبر وزير الأمن البريطاني أن كانتلي هو أحد أشهر الرهائن البريطانيين المحتجزين في الخارج، وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أنه حي، قال والاس: "نعم".

ولم يجب وزير الأمن البريطاني عما إذا كان الصحفي البريطاني موجود في المناطق المتقلصة باستمرار، والتي لا تزال تحت سيطرة التنظيم.

يذكر أن الصحفي البريطاني قد اعتُقل في سوريا، في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2012، خلال تغطيته للأحداث الجارية هناك.