أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تطرقت السيناتور الأمريكية جين شاهين إلى التحقيق الحصري الذي قامت به مراسلة CNN نعمة الباقر، حول استحواذ الحوثيين على بعض الأسلحة التي قدمتها أمريكا لكل من السعودية والإمارات.

وقالت شاهين في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: "خرج تقرير مؤخرا من CNN يظهر أن الأسلحة التي تم تقديمها لكل من الإمارات والسعودية انتهى بها الأمر بين يدي الحوثيين".

وكانت توجه شاهين أسئلتها إلى قائد القوات المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، الذي قال: "أدرك جيدا الخلفية التي تنطلقين منها، لم نعط السلطة للإمارات والسعودية لنقل الأسلحة".

وكانت قد اقتفت، فوجدت أن بعض الأسلحة التي زودت أمريكا بها التحالف الذي تقوده السعودية، وصلت إلى أيدي الحوثين والقاعدة في اليمن.