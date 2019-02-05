انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين السعودية وألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نوّه مجلس الوزراء السعودي بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين المملكة وألمانيا، في جلسته الأسبوعية، وذلك بعد أشهر قليلة عن إنهاء القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المشاورات تضمنت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك من أجل مكافحة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وشهدت علاقات السعودية وألمانيا انتكاسة في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2017، واستمرت حتى أكتوبر/تشرين أول الماضي، إذ قامت السعودية بسحب سفيرها من ألمانيا نتيجة اتهامات وجهها وزير الخارجية الألماني حينها، زيغمار غابرييل، للمملكة باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وأشارت واس إلى أن الجلسة تطرقت إلى اجتماع وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والبحرين ومصر والإمارات والكويت، في البحر الميت الأسبوع الماضي.

من جانبه، شكر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على ما بذله من جهد خلال فترة ترأسه اللجنة العليا لقضايا الفساد، والتي نجحت بتحقيق مهامها، بعد أن استعدت ما يقارب الـ400 مليار ريال سعودي، في حملة ضد الفساد في المملكة.