ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من أمير الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد السعودي تلقى رسالة من الشيخ صباح، أوصلها له وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، خلال استقباله في الرياض.

ولم تكشف الوكالة عن فحوى الرسالة، إلا أنها أشارت إلى أن ولي العهد تبادل مع وزير شؤون الديوان الأميري الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين.

يذكر أن أمير قطر كان قد أنهى زيارته إلى الكويت، الإثنين، إذ التقى خلال هذه الزيارة بأمير الكويت وعدد من المسؤولين الكويتيين.