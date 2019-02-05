تحقيق لـCNN.. كيف وصلت الأسلحة الأمريكية إلى الحوثيين والقاعدة باليمن؟

يجدد المشرعون الأمريكيون جهودهم لتمرير مشروع قرار من خلال الكونغرس في محاولة لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. في الوقت الذي تصارع فيه حكومة الولايات المتحدة تورطها في الحرب الأهلية في اليمن، كانت مراسلة CNN، نعمة الباقر، تقتفي مسار الأسلحة الأمريكية والدمار الذي خلفته هذه الأسلحة. بعد أن عرضت CNN نتائجها، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لـشبكتنا على إن التحقيق جار في انتهاكات اتفاقيات الأسلحة الأمريكية من قبل شركاء التحالف.

(CNN)-- أعداد كبيرة من المركبات المدرعة الأمريكية التي تقدر بملايين الدولارات مهجورة على الطريق. مرحباً بكم في اليمن، حيث أن الأسلحة التي صنعت في أمريكا تباع وتسرق وتهجر وتشق طريقها إلى الأيدي الخطأ.

نحن هنا لمتابعة أثر تلك الأسلحة والفوضى التي تركتها وراءها.رحلتنا تبدأ في الخطوط الأمامية للحديدة، حيث تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرا. بتسلق الساتر الدفاعي للحصول على نظرة أفضل، يقال لنا إن موقع الحوثيين هو على بعد مسافة 200 إلى 300 متر.

- هناك حركة هناك في الأفق. هل سمعت هذا؟ هناك طلقة أخرى. هذا قادم من هناك.

يريدون أن يأخذونا إلى الموقع الفعلي. يريدون أن يظهروا لنا خرق وقف إطلاق النار.

- إنهم يطلقون النار علينا الآن. يمكنك سماعها. أستطيع سماع قذيفة هاون قادمة. القصف يزداد كثافة، وقيل لنا إن علينا المغادرة، حتى الآن يمكنكم سماع أنه يزداد كثافة.

يدفع تدفق الأسلحة إلى إطالة أمد الصراع، وفي طريق عودتنا من الخطوط الأمامية، وجدنا ما كنا نبحث عنه.

- إنه أمر لا يصدق على الإطلاق. نحن نسير هنا والأمر بمثابة مقبرة للمعدات العسكرية الأمريكية، وهذه ليست تحت سيطرة قوات التحالف. وإنما تحت سيطرة المليشيات. وهو محظور بموجب اتفاقية بيع الأسلحة مع الولايات المتحدة.

على السطح الخارجي لهذه المركبات المدرعة المقاومة للألغام، هناك ملصقات حتى تعلن بفخر أنها ملك لألوية العمالقة، وهي ميليشيا متحالفة مع التحالف.

نحن نركز على الأرقام التسلسلية التي تظهر أنها من تصنيع الشركة الأمريكية Navistar، أكبر مزود للمركبات المدرعة للجيش الأمريكي. قيل لنا بالتوقف عن التصوير ولكن تمكننا العثور على عربة أخرى.

هذا عليه ملصق التصدير، من بومونت في تكساس إلى أبوظبي في الإمارات. عند عودتنا إلى المدينة مررنا بمدرعة أخرى تابعة للميليشيا. في كل مكان تنظر إليه، يبدو أنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

اليمن منقسم بين الفصائل المتحاربة. التحالف المدعوم من الولايات المتحدة وتقوده السعودية في الجنوب. وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الشمال. لا يمكننا عبور خط المواجهة للذهاب إلى الشمال ولكن يمكن للمدرعات ذلك.

تم الاستيلاء عليها من قبل حلفاء إيران، الحوثيين. وسط هتافات "الموت لأمريكا"، تم عرض هذه المدرعة الأمريكية على قناة يدعمها الحوثي، مع وجود محمد علي الحوثي، نائب القائد، وهو يجلس خلف عجلة القيادة.

تمكنت CNN من الحصول على الرقم التسلسلي لإحدى المدرعات التي استولى عليها الحوثيون، وتحققت من أنها جزء من عملية بيع أمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الإمارات، شريك في التحالف، في عام 2014. لماذا يهم الأمر؟ لأن هذه المدرعات نفسها وغيرها، كما قيل لنا، سقطت في أيدي المخابرات الإيرانية.

في مقابلة صوتية مع أحد أفراد وحدة الحوثي السرية، قوة الأمن الوقائية، قيل لـCNN إن بعض التكنولوجيا العسكرية الأمريكية قد نُقلت بالفعل إلى إيران. "تقوم الاستخبارات الإيرانية بتقييم التكنولوجيا العسكرية الأمريكية عن كثب. لا يوجد سلاح أمريكي واحد لا يحاولون معرفة تفاصيله، ما هو مصنوع منه، وكيف يعمل".

تنتج أجهزة متفجرة مرتجلة متقدمة بمكونات إيرانية بكميات كبيرة من قوات الحوثي على نطاق لم يحققه إلا داعش في السابق. وقد تعرض خط الدفاع الأول للولايات المتحدة ضد العبوات الناسفة للخطر. نفت قيادة الحوثي لـ CNN وجود قوة الأمن الوقائية. وقد تواصلت CNN مع إيران للتعليق ولكنها لم تتلق أي رد. ورغم ذلك، فإن الاستيلاء على الأجهزة الأمريكية هذه تجعلهم أكثر أمنا وأكثر قوة في القتال.

محطتنا التالية هي مدينة تعز الجبلية، حيث قيل لنا إن ميليشيا مرتبطة بالقاعدة تمتلك أسلحة أمريكية. تظهر هذه الصور التي حصلت عليها CNN ميليشيا أبوالعباس، التي أسسها أحد ممولي القاعدة، أبو العباس، الموجود حاليا على قائمة الإرهاب الأمريكية، وهي تقوم بفخر بدوريات في شوارع تعز داخل مدرعات أمريكا. إذا لم يكن هذا الأمر مخيفًا بما فيه الكفاية، فإن تعز مليئة بالأسلحة الآن أيضًا كما علمنا.

أسواق السلاح غير قانونية في اليمن، لكن ذلك لم يمنعهم من العمل. تمكنا باستخدام الكاميرات السرية من تصوير بائعي الأسلحة المخبئين وسط محلات الملابس النسائية. "هل لديك أسلحة أمريكية؟". ليس اليوم، لكننا أُخبرنا أنه يمكننا تقديم طلب خاص للحصول على بندقية هجومية أمريكية.

باعة مثل هؤلاء يقودون سوقاً سوداء للأسلحة الأمريكية ذات التقنية العالية. ما يحافظ على الصراع. هذا مجرد غيض من فيض.

أخبرت مصادر في التحالف لـCNN إن نظام أسلحة أمريكية أكثر قتلاً، صواريخ تاو، أُسقطت في عام 2015 من قبل المملكة العربية السعودية لمقاتلين يمنيين. إسقاط تم الإعلان عنه بفخر عبر القنوات الإعلامية المدعومة من السعودية. فأين استخدمت وبواسطة من؟ حاولنا معرفة ذلك.

- لقد قيل لنا إنه لا يمكننا المضي قدمًا في المقابلات التي خططنا لها. هذه الحكومة المحلية تحت رعاية التحالف، وهي تمنع بشكل كامل أي وصول لنا أو أي قدرة لنا على القيام بأي عمل. استمر الترهيب طوال ذلك اليوم وفي الليل أيضاً.

في نهاية المطاف تم مطاردتنا إلى خارج المدينة ولكن ما زلنا نرغب في معرفة ما حدث لصواريخ تاو. لذلك سألنا وزارة الدفاع الأمريكية ما إذا كانت تعرف ما حدث للصواريخ المضادة للدبابات الأمريكية. وقالت، رغم التغطية التلفزيونية السعودية، إنها لم تكن حتى على علم “بالادعاءات بأن السعودية استخدمت صواريخ تاو المضادة للدبابات في اليمن في أكتوبر 2015”.

وبعد أن قدمت CNN نتائجها إلى وزارة الدفاع الأمريكية، تقول إنها فتحت الآن تحقيقا. ولم يستجب الائتلاف الذي تقوده السعودية للطلب بالتعليق. ولكن مسؤول إماراتي نفى لـCNN وقوع أي انتهاك لاتفاقية بيع الأسلحة، قائلا إن لواء العمالقة هو جزء من القوات اليمنية التي تقاتل الحوثيين على الأرض وتحت إشرافنا المباشر.

بيان وزارة الدفاع الأمريكية إلى CNN ذكر أنهم لم يسمحوا بأي نقل للمدرعات أو أي معدات عسكرية من السعودية أو الإمارات إلى أطراف ثالثة.

ركزنا حتى الآن على الأسلحة التي تغذي الحرب هنا، لكن الصراع الذي يبدو أنه لا نهاية له أيضا آثار كارثية من صنع الإنسان. فعلى بعد مسافة قصيرة من الخطوط الأمامية، يمكن رؤية الخسائر البشرية بشكل كبير.

هذه هي بشائر، وهي تعاني سوء التغذية لدرجة أنها لا تستطيع المشي فعليًا، ويجب على أمها حملها إلى كل مكان. هناك 200 حالة سوء تغذية مثل حالة بشائر في هذه القرية. اضطرت العيادة المحلية إلى الإغلاق، لذا عندما تكون هناك أنباء بوجود الطبيبة هنا، يأتي الآباء إلى الشارع لمقابلتها. رولا عمرها 14 شهرا، ولكنها تبدو أصغر بكثير. بعد أن تنهي الطبيبة فحصها، يأخذنا والدها إلى القرية للقاء عائلات أخرى.

هذه هي رحاب. إنها في الثانية من عمرها. وهي تعاني سوء التغذية الحاد لدرجة أن صدرها بدأ في التجوف، ولكن بشكل لا يصدق، وفي الواقع فإن هذا بعد أن بدأت تتحسن حالة رحاب كما تقول الطبيبة، فإنهم تمكنوا من جعلها تحتفظ ببعض التغذية، وأصبحوا في الواقع متفائلين الآن.

لكن هذا التفاؤل يعتمد على السلام، وما رأيناه هنا لا يعطي أملاً قد يستمر.

كم هو سهل الحصول على أسلحة أمريكية عالية التقنية، وكيف أدت التحالفات المضطربة إلى وصول الأسلحة الأمريكية الحساسة إلى أيد على علاقة بالإيرانيين والقاعدة. كيف يجعل حلفاء أمريكا الأمريكيين أقل أمانا.

مهما كان المكان أو الشخص الذي تنتهي إليه الأسلحة، فإن الحرب تستمر، وفي النهاية، فإن الناس هنا هم الذين يتحملون العبء الأكبر، كما هو الحال دائماً.

بعد أن قدمت CNN نتائج تحقيقها، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لـCNN إنه تم فتح تحقيق في انتهاكات اتفاقيات الأسلحة الأمريكية من قبل الشركاء في التحالف.