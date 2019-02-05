أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، الثلاثاء/ إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يستشره قبل قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأشار إلى أنه لم يكن على علم بإعلان القرار.

وعند سؤاله عما إذا كان على علم بنية ترامب سحب القوات من سوريا قال فوتيل: "لم أكن على علم بإعلان القرار، ولكن كان لدينا علم بالتأكيد بأن لديه رغبة بالانسحاب من سوريا والعراق".

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي لم يستشره قبل اتخاذ القرار بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في ديسمبر/كانون أول الماضي، قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، بعد ما وصفها بـ"هزيمة" تنظيم داعش، وهو القرار الذي استقال على إثره مبعوث أمريكا الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش، ووزير الدفاع مايك بنس.