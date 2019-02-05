قضية اغتصاب أطفال بمدرسة قرآنية تهز الرأي العام بتونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سيدي بوزيد حكما بالسجن بحق شخص قام بالاعتداء جنسيا على طفل، بمدرسة قرآنية بمدينة الرقاب.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية خبرا عن الناطق باسم المحكمة الذي قال إن المعتدي من حفظة القرآن في المدرسة وقد قام بالاعتداء على طفل من مواليد عام 2003، وذلك بعد التأكد من تعرض طفلين للاغتصاب من أصل 5 أجريت لهم فحوص في هذا الصدد.

وأكد الناطف باسم المحكمة أن الفاعل اعترف بارتكابه الجريمة، وأشار إلى أنه يدرس بالمدرسة وأنه خريج تعليم عال.

هزت هذه القضية الرأي العام التونسي، وطالبت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، روضة العبيدي، الحكومة التونسية بالتصدي للمدرسة القرآنية التي وصفتها بـ"غير القانونية".