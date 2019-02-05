دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت ولاية إسطنبول 8 رجال شرطة عن العمل مؤقتا بسبب ترحيل شاب مصري يدعى محمد عبد الحفيظ حسين، إلى مصر، وهو متهم باغتيال النائب العام المصري، هشام بركات.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية بيانا صدر عن الولاية جاء فيه قرار " إيقاف 8 من أفراد الشرطة مؤقتا عن مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في مطار أتاتورك الدولي، وذلك لسلامة التحقيق في مسألة إرسال الشاب المصري إلى بلاده".

وقالت الوكالة إن الشاب المصري حكم بالإعدام غيابيا بعد اتهامه باغتيال النائب العام المصري في 29 يونيو/حزيران من عام 2015.

وشكلت ولاية إسطنبول لجنة للتحقيق برئاسة الوالي، للتحقيق في قضية ترحيل الشاب المصري إلى بلاده، وفقا للوكالة التركية.