دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، السنّة إلى ما وصفه بـ"الوحدة" بوجه أعداء يتربصون بالأمة وفي مقدمتهم المسلمون الشيعة وأمريكا على حد تعبيره.

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جاء ذلك في مقطع فيديو وفقا لما رصده موقع "سايت" الذي يعنى بالشؤون الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب، حيث قال الظواهري: "المسلمون يواجهون أعداء من جهات عدة"، بما فيهم المسلمون الشيعة وأمريكا والروس والفرنسيون والصينيون.

وحث الظواهري المسلمين السنّة على الوحدة قائلا: "نحن بحاجة إلى لتوحيد كل فئات الأمة في هذه المواجهة الجهادية، والمجاهدون هم درع الأمة.. المعركة كبيرة وبحاجة إلى جهود كل من هو مخلص".

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها الظاهري إلى "توحيد الصفوف" على حد تعبيره ضد أمريكا، حيث قال في تسجيل سابق في ذكرى الـ11 من سبتمبر، إن أمريكا "العدو الأول للمسلمين" منوها إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس برهان على التحيز الأمريكي لليهود والمسيحيين.

وعدد الظواهري حينها، 14 نقطة عن الطريقة التي تخوض بها أمريكا حروبها، في محاولة لتشجيع أتباعه على شن هجمات أخرى على واشنطن، وأضاف قائلاً: "إخواني المسلمين، المعركة ضد أمريكا أصبحت حتمية، فهي تضعنا أمام خيارين: إما شرف المواجهة بضراوة أو الذل وقبول العار، ولن نقبل بحياة الذل بعون الله".