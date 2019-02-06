إعادة إطلاق سفارة "افتراضية" لإسرائيل في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دشنت وزارة الخارجية الإسرائيلية صفحة "إسرائيل في الخليج" والتي وصفت نفسها بـ"السفارة الافتراضية" بين إسرائيل ودول الخليج، وأشارت هذه الصفحة إلى زيارة قام بها حاخام يهودي لأبناء الجالية اليهودية في دبي، أكد فيها أن اعتراف الإمارات بالجالية اليهودية سيفسح المجال أمام بناء كنيس هناك.

وقالت صفحة إسرائيل في الخليج: "يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج. نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".

رحب بعض المغردين الخليجيين بالخطوة وقال أحدهم: "نحن مع السلام، وأهلا بأي خطوة تدعو إلى التقارب ونبذ الحروب، فمن حق البشر العيش في رخاء اقتصادي واجتماعي وثقافي".

وقال آخر تعليقا على زيراة الحاخام اليهودي إلى دبي: "بيتكم وداركم الإمارات والخليج أهل السلام والتعايش والتسامح، حياكم الله".

ونشرت صفحة إسرائيل في الخليج خبرا قال فيه: " بمناسبة الزيارة التاريخية للبابا في الإمارات التقى الحاخام اليهودي مارك شناير أفراد الجالية اليهودية في دبي وقال ان الاعتراف الرسمي من قبل حكومة الإمارات بالجالية سيفتح المجال أمام الجالية اليهود لإقامة كنيس جديد متوقعا أن ستشهد الجالية ازدهارا في إطار عام التسامح في البلاد".

يذكر أن البابا فرنسيس وصل الأحد إلى الإمارات واستمرت زيارته "التاريخية" 3 أيام وقع خلالها على وثيقة الأخوة الإنساني مع شيخ الأزهر، الإمام الأكبر، أحمد الطيب، ووضع حجر أساس كنيسة القديس فرنسيس ومسجد أحمد الطيب، في أبوظبي.