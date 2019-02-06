صورة لممرضة إسرائيلية ترضع طفلا فلسطينيا تثير تفاعلا بين مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت صورة تظهر ممرضة إسرائيلية تقوم بإرضاع طفل فلسطيني، العديد من التعليقات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد تعليق لصفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكتبت "إسرائيل بالعربية" في تعليقها: "هذا المشهد الذي ترضع فيه ممرضة إسرائيلية رضيعا عربيا بعد عملية جراحية وبسبب مرض امه يعكس مرة أخرى أن القيم الإنسانية هي الغالبة. عسى أن تسود هذه الأجواء في المنطقة بل العالم برمته وشكرا لك من إسرائيل @Imamofpeace .السلام هو الحل".

تغريدة إسرائيل بالعربية جاءت ردا على الصورة التي نشرها أولا الغمام محمد توحيدي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "ممرضة إسرائيلية ترضع طفلا فلسطينيا بعد عملية، لأن الأم مريضة وغير قادرة على ذلك، السلام جميل".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء حول هذه الصورة: