دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على الكلمة التي ألقاها، حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني في الذكرى الـ40 للثورة بإيران.

وقال أدرعي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "خطاب نصرالله ترديد لنفس الشعارات - إيران قوية ولإيران قائد لا مثيل له... فماذا بنسبة للدور الإيراني المركزي الذي يتمثل في محاربة العالم السُّني واحتلال عدد من العواصم العربية ومحاولة فرض الهيمنة الشيعية من إيران الى العراق وسوريا مرورًا بلبنان واليمن".

وفي تغريدة منفصلة، لفت أدرعي إلى ما قال إن الأمين العام لحزب الله، تجاهله في كلمته، حيث قال: "نصرالله تجاهل عمدًا كم من العرب قتل النظام الايراني فحرص على تأكيد ان إيران أقوى في لبنان مع حزب الله".

ويشار إلى أن نصرالله رفض طرح أن هناك صراعا بين إيران وإسرائيل أو إيران والسعودية، لافتا إلى أن الصراع هو بين إيران وأمريكا على حد تعبيره، قائلا: "لنعود للتوصيف، ما يجري في منطقتنا البعض يقول حرب إسرائيلية - إيرانية، غير صحيح، البعض يقول حربا سعودية أو صراعا سعوديا - إيرانيا ونحن نريد أن نكون بمعزل عن الصراع بين السعودية وإيران، هذا غير صحيح، طبعا في المنطقة حتى بعض أصدقائنا ومحبينا يقولون هكذا، أن هذا الذي يجري في المنطقة هذا صراع سعودي إيراني، أولاً إذا تحدثنا عن إسرائيل، إسرائيل صراعها مع المنطقة، مع الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري والأردني والمصري والشعوب العربية وحرب على مقدساتنا قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، هذه الحرب قائمة، هذه لم تقم عام 1979، هذه من 1948 ومن قبل قائمة، هذا واحد".