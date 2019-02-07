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ابنتا خاشقجي: لم يكن معارضا وتساءل إن كان سيعود للسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية (CPJ)، الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"العدالة الحقيقية" من أجل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قٌتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعقدت لجنة حماية الصحفيين الدولية بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى منها "هيومن رايتس ووتش"، مؤتمرا أمام البيت الأبيض، قبل الموعد النهائي لإدارة ترمب في 8 فبراير/ شباط لتقديم تقرير نهائي وشامل إلى مجلس الشيوخ بشأن ما توصلت إليه حول مقتل خاشقجي والمسؤولين عنه والإجراءات التي ستتخذها لمحاسبتهم.

وقالت كورتني رادش من لجنة حماية الصحفيين إن "الناس حول العالم تقدر حرية الصحافة وتطالب بالعدالة لمقتل خاشقجي". وأضافت: "نأمل أن يشاهد المسؤولون في البيت الأبيض النداءات التي تطالب بتحقيق العدالة".

وطالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية إدارة ترامب بـ"الشفافية" و"العدالة الحقيقية" و"محاسبة جميع المسؤولين" عن مقتل خاشقجي. كما دعت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى فتح تحقيق دولي وحيادي في مقتل خاشقجي.

من جانبه، قال أحمد بدير، مؤسس حملة "العدالة لجمال"، إن "اللغز الحقيقي هو لماذا تحاول إدارة ترامب التغطية على ما حدث لجمال خاشقجي والمسؤول عن مقتله". وأضاف أنه يجب وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية ووقف دعم الولايات المتحدة للملكة حتى محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.