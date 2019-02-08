خامنئي: واشنطن تسيطر على مصير السعودية.. وهذا ما نقصده بالموت لأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية "تسيطر على مصير ومصادر ومصالح" المملكة العربية السعودية، محذرا من "الاستسلام للأعداء".

وقال خامنئي، خلال لقاء مع قيادات القوات الجوية والدفاع الجوي بالجيش الإيراني، إن "النظام الأمريكي تجسيد للشر والعنف وتأجيج الأزمات والحروب" وإنه لا يمكن الوثوق في الولايات المتحدة، وفقا لما نقله موقعه الإلكتروني.

وأضاف خامنئي: "المسؤولون الأمريكيون يهينون الشعب الإيراني ويعترضون على إطلاقه هتاف (الموت لأمريكا)، نؤكد توضيحاً لأذهان المسؤولين الأمريكيين أننا لا نقصد الشعب الأمريكي والموت لأمريكا تعني الموت لحكام أمريكا، وفي هذه المرحلة، الموت لترامب وبولتون وبومبيو". وتابع بالقول: "لن يكف الشعب الإيراني عن الهتاف بالموت لأمريكا ما دامت أمريكا تتسم بالخبث والرذالة".

ورأى خامنئي أن "بث اليأس والقلق والاضطراب يشكل عمل العدو وعناصره المتغلغلة الأساسي". وقال إن "منطق الإسلام هو أن لا تخشوا العدو بل اخشوا الانحراف عن الصراط المستقيم وإذا ما تصرفتم بشكل صحيح فإنّكم ستنتصرون بعون من الله".

وأضاف أن "الانحراف عن سبيل الله والاستسلام للأعداء ينتج عنه ذل وتشريد الشعب... حينها سيكون مصير إيراننا كما كان في فترة حكم النظام البهلوي أو بلدان كالسعودية حيث أن أمريكا مسيطرة على مصيرهم ومصادرهم ومصالحهم".