سيدة أعمال تروي تجربتها مع التحرش: لمسني من تحت الطاولة وقال إنه سيساعدني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو يظهر قيام رجل بالاعتداء على امرأة في مكة، غضبا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد على ذلك أمير مكة بالإنابة، الأمير بدر بن سلطان موجها بالقبض على الرجل.

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ويظهر في مقطع الفيديو رجل يقوم بسحب امرأة أعلى سلالم بمدخل بناية قبل أن يدخلها عنوة وسط صراخها واستغاثتها، في مقطع حدث يأتي بعد يومين على انتشار فيديو تحرش شبان بفتيات في الطائف والذي أثار بدوره جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تغريدة قالت فيها: " أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان يوجه بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وبعد نحو 3 ساعات نشرت الإمارة تغريدة منفصلة قالت فيها: "الجهات الأمنية تقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة.. تمت إحالته للجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات المغردين على وسم حمل اسم "#رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه":