نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مصدر مطلع على خطط الإدارة الأمريكية، إن الأخيرة وعلى رأسها الرئيس، دونالد ترامب، من المتوقع أن يجددوا دفاعهم عن ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الإجابة التي من المفترض تقديمها للكونغرس، الجمعة، حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

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وأوضح المصدر في تصريح لـCNN: "يعتقدون (الإدارة الأمريكية) أن الضغط يتلاشى"، لافتا إلى أن البيت الأبيض من المتوقع أن يكرر القول ونفي وجود "دليل قاطع" على صلة أو مسؤولية بين ولي عهد السعودية وبين قضية مقتل خاشقجي.

وفي رد على سؤال إن كان البيت الأبيض سيلتزم بالموعد النهائي للإجابة على الكونغرس وطلبه من البيت الأبيض البت إن كان هناك أي صلة للأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي، أجاب روبيرت بالادينو: "بالطبع سنلتزم بالقانون".

الطلب قدمته لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس بتاريخ الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ووفقا لقانون ماغنتسكي فإن على البليت الأبيض الإجابة على هذا الطلب في غضون 120 يوما.

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ويذكر أن وزير الخارجية السعودي السابق، عادل الجبير، والذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، نفى صلة الأمير محمد بن سلمان بالقضية، حيث قال في تصريحات سابقة: "100٪ ولي العهد لا علاقة له بهذه القضية. في الواقع، قال مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة هذا. وهذه عملية مارقة".

ولفت الجبير حينها إلى أن "هؤلاء الأفراد (المتهمون بالقضية) كانوا يتجاوزون سلطتهم ويتجاوزون ولايتهم، وقد ارتكب هؤلاء الأفراد خطأ فادحًا، وسوف يدفعون ثمناً مقابل هذا الخطأ. وقضيتهم ستنظر أمام المحكمة".