واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـCNN، الجمعة، أن إدارة ترامب ترفض الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده لها الكونغرس لتسلم تقريرها حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي وما إذا كان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان علاقة بذلك أم لا.

واليوم الجمعة كان الموعد النهائي لإدارة ترمب لتقديم تقرير نهائي وشامل إلى لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ بشأن ما توصلت إليه حول مقتل خاشقجي والمسؤولين عنه والإجراءات التي ستتخذها لمحاسبتهم، وكانت اللجنة منحت إدارة ترامب في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مهلة 120 يوما للرد عليها.

وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب، لـCNN، إن "الرئيس يحتفظ بحقه في رفض التصرف بناء على طلبات لجان الكونغرس عند الحاجة". وأشار المسؤول إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لمعاقبة المتهمين بقتل خاشقجي.

وأضاف أن "وزارة الخارجية تطلع الكونغرس بانتظام على وضع الاجراءات المتعلقة بقتل جمال خاشقجي". وتابع بالقول إن "الولايات المتحدة كانت أول دولة تتخذ إجراءات كبيرة، بما في ذلك إجراءات التأشيرات والعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي، ضد المسؤولين عن هذا العمل الشنيع".

وأوضح المسؤول أنه "تماشياً مع موقف الإدارة السابق والفصل الدستوري بين السلطات، يحتفظ الرئيس بحقه في رفض التصرف بناء على طلبات لجنة الكونغرس عند الاقتضاء". وقال المسؤول "ستواصل الحكومة الأمريكية التشاور مع الكونغرس والعمل على محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي".