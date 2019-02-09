نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثار جيف بيزوس، أثرى رجل في العالم ومالك صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن صلة محتملة للسعودية بقضة تعرضه لـ"ابتزاز" من قبل صحيفة "ناشونال انكويرر" وكشف رسائل نصية بينه وبين عشيقته، الأمر الذي أدى إلى طلاقه من زوجته بعد زواج دام نحو 25 عاما.

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بيزوس لفت إلى صلة بين الشركة الأم "ناشونال انكويرر" والتي تدعى "أميريكان ميديا" وبين المملكة العربية السعودية، معترفا أن صحيفة واشنطن بوست التي يملكها كسبت عداء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد انتقاداتها المستمرة لسياساته وخصوصا نشر تقارير عن الصلة المقربة لترامب وعائلته مع القادة بالسعودية ورفضه إدانة المملكة أو فرض عقوبات حقيقية ضد المملكة.

برزت الواشنطن بوست بتغطيتها لقضية خاشقجي وبالأخص نشر تقرير بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية لخصت إلى أن ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الإعلامي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما نفته السلطات السعودية مرارا.

وكتب بيزوس بيانا، الخميس، كاشفا فيه تعرضه لهذه الابتزازات، ذاكرا فيها أن طريقة تغطية صحيفة واشنطن بوست لقضية مقتل خاشقجي "غير محبوبة بلا شك لدى بعض الدوائر" على حد تعبيره، لافتا إلى أن العلاقة بين "أميريكان ميديا" والسعودية لا يزال غير مفهوم بشكل كامل للآن.