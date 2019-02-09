غضب بعد تداول مقطع فيديو لراقصة في مركز تجاري في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتل وسم "رقاصة الياسمين مول" الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية على موقع تويتر، إذ ظهر عدد من الراقصين في أحد المراكز التجارية في المملكة.

ويظهر الفيديو الذي تداوله الناشطون على موقع تويتر راقصة ومعها عدد من الراقصين في أحد المراكز التجارية في المملكة.

وأثار هذا الفيديو غضب عدد من المغردين الذين قارنوا بين ما كان عليه الحال سابقا في السعودية، عند وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واعتبر ناشطون آخرون على موقع تويتر أن المقطع يشكل مخالفة للمادة الثالثة في الدستور السعودي، وذلك لأن ما التصرف الذي قام به الراقصون يتعارض مع الذوق العام والأنظمة والآداب المرعية في البلد.

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